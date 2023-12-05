Close button

ГВА: В Новогродовке Донецкой области под завалами дома нашли фрагменты тел

ГВА: В Новогродовке Донецкой области под завалами дома нашли фрагменты тел
Фото: Telegram

В городе Новогродовка Донецкой области на месте попадания российской ракеты в многоквартирный дом 30 ноября нашли фрагменты тел, которые невозможно идентифицировать, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Новогродовки Александр Шевченко.

"В Новогродовке на месте попадания вражеской ракеты в многоквартирный дом в центре города продолжается поисково-спасательная операция.
По состоянию на настоящее время под завалами найдены фрагменты тел, которые невозможно идентифицировать".

Он добавил, что в дальнейшем будет проводиться ДНК-экспертиза.

Предыстория: 

  • Российские захватчики в ночь на 30 ноября ударили шестью ракетами по Покровску, Новогродовке и Мирнограду в Покровском районе Донецкой области - пострадали по меньшей мере 10 человек.
  • Сообщалось, что из-под завалов достали тело погибшего мужчины. Позже спасатели достали тело еще одного мужчины из-под завалов жилого дома.
  • Также из-под завалов достали тело 8-летней девочки. В общине власти объявили трехдневный траур.

Новости

Популярные темы форума

analytics