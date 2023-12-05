Беспилотники СБУ утром поразили военные объекты РФ в Крыму – источник
Беспилотники Службы безопасности Украины поразили ряд российских военных объектов во временно оккупированном Крыму, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил собеседник УП в силовых структурах.
По данным источника УП, утром 5 декабря беспилотники СБУ поразили радиолокационную систему "Небо-М" в районе н.п Багерово, стоянку вертолетов, радиолокационную систему П-18 "Терек" и систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" у н.п Стрелковое.
Что предшествовало: Утром 5 декабря Минобороны РФ заявило о перехвате и уничтожении более 40 якобы украинских беспилотников.