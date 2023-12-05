БЭБ: На территории Межигорья подпольно производили фальсификат

Бюро экономической безопасности разоблачило масштабное производство фальсифицированной пищевой продукции в парке Межигорье, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении БЭБ.

Производство фальсификата осуществляли на территории г. Киева и Киевской области, в частности в парке Межигорье (на территории которого расположены бывшее имение экс-президента Украины Виктора Януковича, - ред.)

"Детективы БЭБ разоблачили группу лиц, которая организовала изготовление и распространение поддельной пищевой продукции под видом известных украинских и международных торговых марок" , - говорится в сообщении.

Было организовано массовое производство и фасовка фальсифицированных сладостей, кофе, бакалейных товаров (специй, кофейных и какао изделий, вермишели быстрого приготовления), вафель, жевательной резинки и другой продукции.

Сотрудники БЭБ провели обыски на складах в Киеве и области, в помещениях на территории "Межигорья" и обнаружили линии автоматической фасовки и маркировки, фасовочные емкости с логотипами известных торговых марок, большие объемы сырья, из которого изготавливалась контрафактная продукция, продукция без документального подтверждения и тому подобное.

По результатам обысков детективы БЭБ изъяли 5 автоматических линий, 20 станков для упаковки и нанесения логотипов, 6 линий для упаковки продукции.

Вес изъятой контрафактной продукции, сырья для ее изготовления, упаковочных средств и т.д. составляет ориентировочно 200 тонн.

Кроме того, установлено, что подпольное производство в Межигорье использовало мощности, в частности электроэнергию Национального парка.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 229 УК Украины продолжается.

Устанавливается полный круг лиц причастных к незаконному производству и местам продажи фальсифицированной продукции. Подсчитываются ежемесячный оборот подпольного производства продукции и сумма нанесенного государству ущерба.