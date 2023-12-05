Безуглая предлагает отправить всех волонтеров на фронт, включая женщин

Нардепка от "Слуги народа" Марьяна Безуглая в День волонтера предложила украинцам, которые этим занимаются, отправиться на фронт войны с Россией, сообщает Деловая столица.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По мнению нардепа, "лучшее волонтерство в 2024 году – прийти в ВСУ".

При этом Безуглая заявила, что сама была мобилизована еще в 2015 году.

"Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? А если говорят, да я доначу, я волонтер, я держу фронт здесь? Поэтому и написала: лучшее волонтерство в 2024 году – прийти в ВСУ. Это касается и женщин" , – написала она.

Напомним, 26 ноября Марьяна Безуглая сделала резонансное заявление о том, что главком ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку якобы из-за "отсутствия" плана войны на 2024 год. Также нардеп заявила, что Залужный "не контролирует свои вооруженные силы".

Позже Безуглая обвинила главкома ВСУ в том, что тот якобы "заказывает" статьи во влиятельном британском издании The Economist о "конфликте" между политическим и военным руководством Украины.