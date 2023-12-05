Минобороны и ЕС обсудили долгосрочные обязательства по безопасности: 9 приоритетов

Представители украинского Минобороны и ЕС обсудили долгосрочные обязательства по безопасности, которые Европейский Союз готов предложить Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе Минобороны.

Представители Европейской службы внешних действий прибыли в Киев, чтобы начать от имени высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля консультации относительно пакета обязательств по безопасности для Украины.

Направления долгосрочной помощи ЕС представил Чарльз Фриз – заместитель генерального секретаря по вопросам общей политики безопасности и обороны Европейской службы внешних действий – во время переговоров с украинской делегацией во главе с заместителем министра обороны Украины Юрием Джигирем.

Пакет для Украины включает девять приоритетов будущих обязательств по безопасности со стороны Евросоюза для Украины:

- помощь военной техникой и оборудованием;

- обучение украинских военных;

- сотрудничество с украинской оборонной промышленностью;

- противостояние кибер- и гибридным угрозам;

- помощь в разминировании;

- реализацию реформ, связанных с процессом вступления в ЕС;

- усиление способности контролировать запасы оружия;

- поддержку усилий по ядерной безопасности;

- обмен разведданными, в частности спутниковыми снимками.

Чарльз Фриз также подчеркнул, что ЕС "пытается обеспечивать предоставление помощи Украине настолько быстро, насколько это нужно".

Накануне в Офисе президента Украины сообщили, что Украина начала консультации с Евросоюзом относительно коллективных обязательств по безопасности.

Напомним, в ноябре начались такие консультации с Германией и Италией, а перед тем – с Нидерландами и Францией.