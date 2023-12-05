Минобороны и ЕС обсудили долгосрочные обязательства по безопасности: 9 приоритетов
Представители украинского Минобороны и ЕС обсудили долгосрочные обязательства по безопасности, которые Европейский Союз готов предложить Украине, сообщает Европейская правда.
Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе Минобороны.
Представители Европейской службы внешних действий прибыли в Киев, чтобы начать от имени высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля консультации относительно пакета обязательств по безопасности для Украины.
Направления долгосрочной помощи ЕС представил Чарльз Фриз – заместитель генерального секретаря по вопросам общей политики безопасности и обороны Европейской службы внешних действий – во время переговоров с украинской делегацией во главе с заместителем министра обороны Украины Юрием Джигирем.
Пакет для Украины включает девять приоритетов будущих обязательств по безопасности со стороны Евросоюза для Украины:
- помощь военной техникой и оборудованием;
- обучение украинских военных;
- сотрудничество с украинской оборонной промышленностью;
- противостояние кибер- и гибридным угрозам;
- помощь в разминировании;
- реализацию реформ, связанных с процессом вступления в ЕС;
- усиление способности контролировать запасы оружия;
- поддержку усилий по ядерной безопасности;
- обмен разведданными, в частности спутниковыми снимками.
Чарльз Фриз также подчеркнул, что ЕС "пытается обеспечивать предоставление помощи Украине настолько быстро, насколько это нужно".
Накануне в Офисе президента Украины сообщили, что Украина начала консультации с Евросоюзом относительно коллективных обязательств по безопасности.
Напомним, в ноябре начались такие консультации с Германией и Италией, а перед тем – с Нидерландами и Францией.