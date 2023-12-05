Нефтебазу в Феодосии атаковали беспилотники СБУ и ГУР – источник

Нефтебазу в Феодосии на территории временно оккупированного Крыма утром 5 декабря атаковали беспилотники Службы безопасности Украины и Главного управления разведки МОУ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил собеседник УП в силовых структурах.

Утром вторника СБУ и ГУР поразили "Морской нефтяной терминал" в Феодосии.

По словам собеседника УП, это важный инфраструктурный объект, который обеспечивает топливом российские войска.

Хотя оккупанты отчитывались о том, что сбили украинские беспилотники, источник УП уверяет, что дроны попали по цели, а последствия для россиян довольно существенные (на территории терминала находилось около 30 резервуаров топлива).