Президенты США и Польши возглавили рейтинг доверия украинцев к иностранным лидерам

Президенты Соединенных Штатов и Польши заняли первые позиции в рейтинге иностранных лидеров по доверию украинцев, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования Центра "Новая Европа", опрос для которого проводило агентство Info Sapiens.

Перечень западных лидеров, которым больше всего доверяют украинцы, возглавил президент США Джо Байден с показателем 82% (совокупно те, кто ответил "полностью доверяю" или "скорее доверяю").

На втором месте, несмотря на последние трудности в отношениях с Польшей, оказался Анджей Дуда с показателем 77%.

Третье и четвертое места разделяют президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак – им доверяют 74% респондентов.

С большим отрывом от первой четверки этот список продолжают генсек НАТО Йенс Столтенберг (66%), президент Молдовы Майя Санду (62%), канцлер Германии Олаф Шольц (61%) и президент Франции Эмманюэль Макрон (55%).

Только два лидера из этого перечня – Байден и Урсула фон дер Ляйен – за последний год сохранили примерно тот же уровень доверия, тогда как к остальным отношение существенно изменилось или в лучшую, или в худшую сторону.

Ухудшились показатели доверия к президенту Польши Анджею Дуде: в прошлом году он был безусловным лидером доверия украинцев за рубежом, с высоким отрывом от остальных – но потерял девять процентных пунктов.

В то же время Санду за год нарастила рейтинг доверия среди украинцев на 12 процентных пунктов.

На идентичный показатель выросло доверие украинцев к Шольцу и Макрону.

Напомним, в январе этого года украинцы устроили овации Анджею Дуде, когда он находился на улицах Львова.