Коррупция в Киевском апелляционном суде: одному из подозреваемых избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд сегодня, 5 декабря, избрал меру пресечения для одного из подозреваемых по делу о коррупции в Киевском апелляционном суде, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Согласно источникам речь идет о судье Игоре Паленике.

Отмечается, что следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения к одному из судей Киевского апелляционного суда, которого подозревают в получении неправомерной выгоды в размере 35 тысяч долларов за принятие решения об отмене ареста имущества.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 млн гривен с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Срок действия меры пресечения - до 03.02.2024.

Что известно о деле

Напомним, что 29 ноября НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении взятки в размере 35 тысяч долларов за принятие "нужного" решения.

Как впоследствии выяснило РБК-Украина, фигурантами дела являются судьи Юрий Слива, Виктор Глиняный, Игорь Паленик, Вячеслав Дзюбин.

По версии следствия, один из судей Киевского апелляционного суда предложил одной из сторон по делу удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества.

Речь шла об имуществе "Мотор-Сичи" по делу экс-руководителя предприятия Вячеслава Богуслаева. За это ему и тройке судей по делу представитель компании должен был предоставить неправомерную выгоду в размере 35 тысяч долларов. Предварительно, после получения неправомерной выгоды 10 тысяч долларов судья-посредник якобы оставил себе, а 25 тысяч долларов разделили другие коллеги между собой.

Также известно, что 30 ноября четырем судьям Киевского апелляционного суда сообщили о подозрении.

Вчера Высший совет правосудия (ВРП) дал согласие на содержание под стражей четырех судей Киевского апелляционного суда.