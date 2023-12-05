Большинство украинцев не откажутся от вступления в НАТО ради мира с РФ – опрос

Подавляющее большинство украинцев считает недопустимой или нежелательной возможность отказа от членства в Североатлантическом альянсе в обмен на мир во время переговоров с Россией, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствует исследование Центра "Новая Европа".

Согласно опросу, 67% украинцев считают категорически недопустимой (57%) или крайне нежелательной (10%) возможность отказа от вступления в НАТО или объявления нейтралитета Украины в обмен на мир с РФ, и только 12% назвали этот вариант допустимым.

71% опрошенных – против уступок России относительно членства в Европейском Союзе (61% считают это вообще недопустимым, 10% – нежелательным), и только 11% респондентов были бы согласны поддержать такой шаг.

Еще большее неприятие вызвало предложение отказа от возвращения временно оккупированных Россией территорий (более 76% категорически против, 8% считают нежелательным); сокращение украинской армии (83% / 5%); предоставление российскому государственному статусу (73% / 7%), уменьшение суммы репараций со стороны России (67% / 9%); и отказа от привлечения к ответственности российских преступников (77% / 6%).

Другой опрос показал, что в случае проведения референдума 78% опрошенных граждан Украины проголосовали бы за вступление в Евросоюз, тогда как 77% поддерживают вступление в НАТО.