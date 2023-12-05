Зеленский: Все, кто во время войны с РФ стал Героем Украины, получит жилье

Все, кто с начала полномасштабного вторжения России получил звание Героя Украины, получит от государства собственное жилье, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит выступление президента Владимира Зеленского во время встречи с украинскими военнослужащими, которым присвоено звание Героя Украины, и семьям погибших Героев.

"Государство должно заботиться обо всех, кто его защищает, обеспечить все их потребности. И речь не только о надлежащем оснащении и вооружении - речь и о социальной защите и достойном обеспечении наших воинов, наших Героев.

Так, по этой инициативе все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получают собственное жилье. Все, кто, защищая государство, стал кавалером ордена "Золотая Звезда". Все без исключения".

С начала полномасштабного вторжения звание Героя Украины получили по меньшей мере 360 человек. 210 из них награждены посмертно.

Во время встречи Зеленский вручил сертификаты 12 Героям Украины и 9 семьям погибших Героев. Сертификаты на получение квартир будут вручать и в дальнейшем.