Князева оставили под стражей и в очередной раз уменьшили ему залог
Высший антикоррупционный суд оставил под стражей еще на 2 месяца экспредседателя Верховного Суда Всеволода Князева, до 2 февраля 2024 года, вместе с тем в очередной раз уменьшив ему залог еще на 8 млн грн, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура.
"5 декабря 2023 следственный судья Высшего антикоррупционного суда поддержал позицию прокурора САП и продолжил действие меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему Председателю Верховного Суда.
Также суд уменьшил размер залога указанному подозреваемому с 35 млн. грн. до 27 млн. грн".
Если при Князеве внесут залог, на него будет возложен ряд процессуальных обязанностей.
Напомним: Это уже пятое уменьшение залога для Князева. Последний раз залог уменьшали на 10 млн грн 13 октября.
Предистория:
- 15 мая 2023 года во время получения второго транша в 450 тысяч долларов США глава Верховного Суда и адвокат были пойманы "на горячем". На следующий же день Пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву, он лишился должности главы ВС.
- СМИ сообщали, что Всеволод Князев получал деньги от людей, которые действовали в интересах олигарха Константина Жеваго. Прессслужба Жеваго утверждала, что он не имеет отношения к даче взятки.
- 16 мая 2023 года НАБУ и САП сообщили главе Верховного Суда и адвокату о подозрении. 3 августа 2023 года о подозрении сообщили и владельцу группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго. Расследование в отношении адвоката выделили в отдельное уголовное производство.
- Всеволод Князев находится в СИЗО, однако Апелляционная палата ВАКС уже трижды уменьшала ему залог: 31 мая – со 107,3 млн грн до 75 млн грн, 5 сентября – с 75-ти до 55 миллионов гривен, 26 сентября – с 55 млн до 45 млн гривен, 13 октября – до 35 млн грн.
- Князев жаловался, что из-за ареста всего имущества и счетов у него нет средств даже на то, чтобы оплатить в СИЗО доступ к Интернету.