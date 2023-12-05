Князева оставили под стражей и в очередной раз уменьшили ему залог

Высший антикоррупционный суд оставил под стражей еще на 2 месяца экспредседателя Верховного Суда Всеволода Князева, до 2 февраля 2024 года, вместе с тем в очередной раз уменьшив ему залог еще на 8 млн грн, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура.

"5 декабря 2023 следственный судья Высшего антикоррупционного суда поддержал позицию прокурора САП и продолжил действие меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему Председателю Верховного Суда.

Также суд уменьшил размер залога указанному подозреваемому с 35 млн. грн. до 27 млн. грн".

Если при Князеве внесут залог, на него будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

Напомним: Это уже пятое уменьшение залога для Князева. Последний раз залог уменьшали на 10 млн грн 13 октября.

Предистория: