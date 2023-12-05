Воздушные силы уничтожили в районе Змеиного российский самолет Су-24М
Зенитчики Воздушных сил уничтожили в районе острова Змеиный вражеский бомбардировщик Су-24М, который пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.
"Давно не было в нашем активе сбитых российских "сушек"!
Исправляем эту ситуацию! Похоже крейсер "Москва" скоро станет авианосцем!
Рад вам сообщить об уничтожении российского бомбардировщика Су-24М в районе острова Змеиный, который под прикрытием истребителя Су-30СМ, пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области".
По словам Олещука, благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Південь", украинское зенитное ракетное подразделение отправило российскую "сушку" вслед за "русским военным кораблем".