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Воздушные силы уничтожили в районе Змеиного российский самолет Су-24М

Воздушные силы уничтожили в районе Змеиного российский самолет Су-24М
Фото: Alexander Mishin

Зенитчики Воздушных сил уничтожили в районе острова Змеиный вражеский бомбардировщик Су-24М, который пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

"Давно не было в нашем активе сбитых российских "сушек"!
Исправляем эту ситуацию! Похоже крейсер "Москва" скоро станет авианосцем!
Рад вам сообщить об уничтожении российского бомбардировщика Су-24М в районе острова Змеиный, который под прикрытием истребителя Су-30СМ, пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области".

По словам Олещука, благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Південь", украинское зенитное ракетное подразделение отправило российскую "сушку" вслед за "русским военным кораблем".

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