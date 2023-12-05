В Генштабе рассказали о ситуации на фронте к вечеру 5 декабря

За минувшие сутки авиация сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, 4 по пунктам управления и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ 5 декабря.

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 составу боеприпасов, 2 станциям РЭБ и 11 артиллерийским средствам противника".

"В течение суток произошло 70 боевых столкновений. Враг нанес 4 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов с РСЗО".

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 5 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили 13 атак врага, который при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Спорного, Веселого, Раздолевки, Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 9 атак противника в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 23 атаки врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, северо-восточнее Бердичи, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 13 атак на позиции наших защитников.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили все атаки противника, в районе западнее Вербовой Запорожской области.