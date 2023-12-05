Зеленский провел встречу с главой МИД Нидерландов: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Киеве с министром иностранных дел Нидерландов Ганке Брейнс Слот обсудил приоритетные потребности Сил обороны. Среди них - обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 и усиление ПВО, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит официальное интернет-представительство президента Украины.

Глава государства провел с нидерландским министром "содержательную встречу" и поблагодарил страну за поддержку Украины

"Мы благодарны за конкретные и сильные решения Нидерландов, которые помогли нам на поле боя, помогли защитить мирных граждан, а также добиться успехов в обеспечении работы альтернативного гуманитарного коридора" , - отметил Зеленский.

Глава государства проинформировал об актуальной ситуации на фронте и о стратегических целях защитников Украины в отражении полномасштабной агрессии РФ.

На встрече также были обсуждены приоритетные потребности Сил обороны. В первую очередь по усилению противовоздушной обороны, обеспечению дополнительных артиллерийских систем калибра 155 мм и боеприпасов, а также подготовке пилотов ВСУ на истребителях F-16 при поддержке Нидерландов.

Что еще обсудили

На встрече Зеленского и главы МИД Нидерландов также поднималась тема функционировании альтернативного "зернового коридора" и усилении его защиты.

Особое внимание стороны уделили реализации Украинской формулы мира, в частности, подготовке 4-й встречи на уровне советников по вопросам безопасности и внешней политики, а также Глобального саммита мира.

Зеленский и Брейнс Слот обсудили дальнейшие шаги по созданию специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Также было сосредоточено внимание на вопросе европейской интеграции Украины и подготовке к декабрьскому заседанию Евросовета.

Поддержка Украины от Нидерландов

Нидерланды после начала широкомасштабного вторжения РФ оказывают Украине не только оборонную, но также экономическую помощь.

Недавно Амстердам объявил о передаче нового пакета военной помощи, в который вошли средства для разминирования, боеприпасы и дроны.

Ранее также глава МИД Нидерландов Ханке Брейнс Слот заявила, что страна объявило о планах предоставления дополнительной помощи в размере 2,5 млрд евро для поддержки Украины в следующем году.

F-16 для Украины

Напомним, ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16, которую как раз возглавили Нидерланды и Дания. В целом Украина получит не менее 61 самолета из Дании и Нидерландов.

По данным Politico, украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США, и 25 октября уже приступили к полетам на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.

22 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. Правда, в сопровождении инструкторов.

Добавим, что 7 ноября Нидерланды отправили свои первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, где открыли специальный центр.

В Воздушных силах ВСУ надеются, что первые F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года.