Воздушные силы сообщили о движении вражеских ударных БпЛА (Обновлено)

Воздушные силы ВСУ вечером 5 декабря сообщили о движении БПЛА типа "Shahed" на юге Украины, сообщает Украинская правда.

Военные сообщили, что угроза враждебных БпЛА находится в Одесской области. В частности, в направлении Южного, Коблево, Черноморска и Одессы.

Также группа вражеских ударных БпЛА в Николаевской области движется в западном направлении.

Позже воздушную тревогу объявили и в Кировоградской области.

Обновлено: По состоянию на 22:40 воздушная тревога из-за российских БпЛА распространилась на Запорожскую, Днепропетровскую, Черкасскую и Винницкую области.

В 23:00 тревогу объявили в Киевской области. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях сообщили об отбое.

Обновлено в 23:33: Позже об угрозе БПЛА сообщили в Хмельницкой, Житомирской, Полтавской и Харьковской областях.