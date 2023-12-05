В Раде ответили, возможны ли переговоры Украины и России

Власти России регулярно манипулируют темой переговоров с Украиной и публично заявляют о якобы готовности к их возобновлению. Однако страна-агрессор не выполняет условия, чтобы вернуться к переговорному процессу, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

Политик прокомментировал различную информацию с западных СМИ о том, что партнеры Украины могут склонять Киев к переговорам с Москвой, и раскрыл позицию нашего государства по этому вопросу.

"С точки зрения переговоров, о которых говорят представители российского политикума - они постоянно мечтают о переговорах" , - отметил нардеп.

По его словам, в Кремле прекрасно осознают, что не смогут достичь каких-либо политических и военных результатов в преддверии выборов президента РФ в марте 2024 года.

"Они постоянно публично заявляют, что готовы к переговорам, но Украина к переговорам не готова и не хочет", - подчеркнул Вениславский.

В этом контексте он напомнил о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое было введено в действие указом президента. В нем отмечена невозможность проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Поэтому, безусловно, решение СНБО является абсолютно адекватной политической реакцией на ту непровоцированную агрессивную войну, которую начала и ведет россия против нашего государства и целью которой является уничтожение нас как нации, так и нашей национальной государственности" , - сказал представитель президента в Раде.

При этом Вениславский обратил внимание, что другой юридический механизм окончания широкомасштабной войны РФ против Украины, кроме заключения "какого-то мирного договора, участниками которого обычно выступают стороны военного конфликта, возможно, государства - гаранты, в международном праве еще не изобретены".

"Поэтому с юридической точки зрения закон Украины о международных договорах Украины, Венская конвенция о праве международных договоров собственно и станут той юридической основой, согласно которой будет заключено будущее мирное соглашение" , - сказал нардеп.

Политик отметил, что любая война неизбежно завершается мирным соглашением, в котором прописывается ответственность страны-агрессора, возмещение ею вреда и привлечение ее к ответственности.

Однако, подчеркивает Вениславский, президент в своей формуле мира определил четкие ориентиры: война может завершиться только при полной деоккупации всей территории Украины.

"Только после этого можно вести какие-то переговоры. И наши западные партнеры это тоже должны понимать. К тому же они поддерживают эту формулу мира" , - заявил он.

Вениславский резюмировал, что позиция украинской власти "абсолютно точно" остается неизменной, и Украина рассматривает завершение войны только выходом на государственную границу 1991 года, любые переговоры возможны исключительно после выхода на эти границы.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину страны проводили несколько раундов переговоров, но потом они были поставлены "на паузу". В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров РФ должна:

полностью покинуть территорию Украины;

сменить политическую элиту;

признать военные преступления;

выдать организаторов войны для трибунала.

Недавно американский телеканал NBC News со ссылкой на чиновников в ЕС и США заявил, что западные страны начали не публично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. Вероятно, они предполагают некоторые уступки со стороны Украины.

При этом президент Владимир Зеленский опроверг, что США и ЕС давят на Украину касательно мирных переговоров с Россией.