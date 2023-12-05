Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский отменил онлайн-брифинг для американских сенаторов, во время которого должен был рассказать о ситуации на фронте и потребности Киева в оружии, сообщает Европейская правда.

Об этом Шумер сказал на брифинге во вторник.

Лидер демократов в верхней палате парламента США отметил необходимость поддерживать Украину, поскольку "это поворотный момент западной цивилизации, исторический момент – и откладывать это (голосование за поддержку. – Ред.) больше нельзя".

"Кстати, Зеленский не смог присоединиться к нашему брифингу в 15:00 (22:00 по Киеву) – что-то произошло в последнюю минуту", – добавил Шумер.

Он, однако, отметил, что перед сенаторами выступит сенатор-демократ Марк Уорнер, "который прекрасно знает, насколько отчаянно Украина нуждается в помощи, запрос на которую прислал президент (Джо Байден. – Ред.)".

Шумер накануне объявил, что Зеленский должен был выступить перед американскими сенаторами на закрытом брифинге с помощью защищенной видеоконференции, чтобы проинформировать их о состоянии войны в Украине и необходимости поддержки Киева.

В сентябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.

Но инициатива тормозилась из-за сопротивления ультраправых республиканцев в Палате представителей, чей новый спикер Майк Джонсон предложил разделить помощь Украине и Израилю.

На прошлой неделе он заявил, что "уверен и оптимистичен" в том, что Конгресс США сможет принять дополнительные средства на помощь Израилю и Украине до начала рождественских праздников. Между тем в Белом доме предупредили, что имеющиеся средства для помощи Украине закончатся до конца года.