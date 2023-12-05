РосСМИ: Российским военным приказали взять Авдеевку к пресс-конференции Путина

Российское издание "Важные истории" сообщает, что более 100 мобилизованных родственников написали письмо Путину, что бойцов бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, чтобы взять город к пресс-конференции диктатора 14 декабря, сообщает Украинская правда.

По словам журналистов, российские командиры бросают в бой раненых бойцов, приказывая им долечиться в окопах.

Как отмечают авторы письма, мобилизованные более 10 месяцев проживают в окопах на передовой в 700 метрах от Авдеевки и постоянно находятся под обстрелами.

После начала активной фазы наступления в ноябре командование выпустило приказ об отправке в штурмовые подразделения военнослужащих со средней тяжестью ранений, утверждают родные бойцов.