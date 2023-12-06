Лидер республиканцев в Сенате США призвал не поддерживать выделение помощи Украине

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что будет выступать за то, чтобы сенаторы-республиканцы проголосовали против предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю, сообщает Украинская правда.

Он объяснил свое решение "чтобы, надеемся, в последний раз заявить, что мы настаиваем на существенных изменениях границы".

В условиях продолжающегося противостояния вокруг помощи, которая, по словам Белого дома, является срочно необходимой, лидер сенатского большинства Чак Шумер назначил на среду ключевое процедурное голосование по законопроекту, который не содержит никаких положений о границе.

Ранее во вторник он обвинил республиканцев в том, что они взяли помощь Украине в заложники из-за своих требований об изменениях в пограничной политике.

Ранее Американские конгрессмены объяснили, почему голосование за выделение помощи Украине связывают с мексиканско-американской границей и почему отдельные законодатели требуют рассматривать эти два вопроса вместе, говорят, что "здесь нет ничего чрезвычайного".