ISW: ВСУ контратаковали возле Авдеевского коксохима, окупанты отступили

По данным специалистов Института изучения войны (ISW), Силы обороны контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода, заставив оккупантов отступить оккупантов отступить с двух передовых позиций, сообщает Украинская правда.

Украинские силы контратаковали под Авдеевкой 5 декабря и недавно осуществили подтвержденное продвижение вперед.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря, указывают на то, что украинские силы продвинулись на восток от участка железной дороги к северу от Авдеевского коксохимического завода.

Украинский военный наблюдатель заявил 5 декабря, что украинские силы контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили российские войска отступить с двух передовых позиций.

Российский военный блогер утверждает, что украинские войска контратакуют возле Степного и давят на российскую оборону с направления Новокалиново.

В то же время оккупанты продолжили наступательные операции под Авдеевкой 5 декабря и достигли подтвержденных успехов.

Геолокационные данные, опубликованные 5 декабря, указывают на то, что российские войска продвинулись вдоль участка железнодорожной линии к северу от Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки.

Кроме того, геолокационные данные, опубликованные 4 декабря, указывают на то, что российские войска также продвинулись к югу от террикона в Авдеевке.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские силы отбили по меньшей мере 23 российские атаки к востоку от Новобахмутовки (7 км к северо-западу от Авдеевки); к северо-востоку от Бердичева (4 км к северу от Авдеевки); а также вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки), Авдеевки, Северского (6 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

Российские военные блогеры утверждают, что 4 и 5 декабря российские войска продвинулись вперед в районе Новокалиново (8 км к северу от Авдеевки), Степного, Авдеевского коксохимического завода, Авдеевского террикона, промзоны к юго-востоку от Авдеевки, Северного и Первомайского.

Также они заявляют, что 4 и 5 декабря продолжаются позиционные бои возле Красногоровки (4 км к северо-востоку от Авдеевки), а также, что российские войска возобновили штурмы возле Невельского (14 км к юго-западу от Авдеевки).

Пресс-служба Таврической группировки украинских войск сообщила 5 декабря, что российские войска возобновили нанесение авиаударов с помощью штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 в районе Авдеевки после периода менее интенсивной активности российской авиации.

Основные выводы ISW за 5 декабря