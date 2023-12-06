ISW: ВСУ контратаковали возле Авдеевского коксохима, окупантов отступили
По данным специалистов Института изучения войны (ISW), Силы обороны контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода, заставив оккупантов отступить оккупантов отступить с двух передовых позиций, сообщает Украинская правда.
Украинские силы контратаковали под Авдеевкой 5 декабря и недавно осуществили подтвержденное продвижение вперед.
Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря, указывают на то, что украинские силы продвинулись на восток от участка железной дороги к северу от Авдеевского коксохимического завода.
Украинский военный наблюдатель заявил 5 декабря, что украинские силы контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили российские войска отступить с двух передовых позиций.
Российский военный блогер утверждает, что украинские войска контратакуют возле Степного и давят на российскую оборону с направления Новокалиново.
В то же время оккупанты продолжили наступательные операции под Авдеевкой 5 декабря и достигли подтвержденных успехов.
Геолокационные данные, опубликованные 5 декабря, указывают на то, что российские войска продвинулись вдоль участка железнодорожной линии к северу от Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки.
Кроме того, геолокационные данные, опубликованные 4 декабря, указывают на то, что российские войска также продвинулись к югу от террикона в Авдеевке.
Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские силы отбили по меньшей мере 23 российские атаки к востоку от Новобахмутовки (7 км к северо-западу от Авдеевки); к северо-востоку от Бердичева (4 км к северу от Авдеевки); а также вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки), Авдеевки, Северского (6 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).
Российские военные блогеры утверждают, что 4 и 5 декабря российские войска продвинулись вперед в районе Новокалиново (8 км к северу от Авдеевки), Степного, Авдеевского коксохимического завода, Авдеевского террикона, промзоны к юго-востоку от Авдеевки, Северного и Первомайского.
Также они заявляют, что 4 и 5 декабря продолжаются позиционные бои возле Красногоровки (4 км к северо-востоку от Авдеевки), а также, что российские войска возобновили штурмы возле Невельского (14 км к юго-западу от Авдеевки).
Пресс-служба Таврической группировки украинских войск сообщила 5 декабря, что российские войска возобновили нанесение авиаударов с помощью штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 в районе Авдеевки после периода менее интенсивной активности российской авиации.
Основные выводы ISW за 5 декабря
- Как сообщается, украинские силы провели успешные удары с беспилотников по российским военным объектам в оккупированном Крыму в ночь с 4 на 5 декабря.
- Российские войска осуществили серию ракетных и беспилотных ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Украине в ночь с 4 на 5 декабря.
- По сообщениям, Государственная Дума России рассмотрит законопроект, который признает Азовское море внутренним российским водоемом, что, вероятно, создаст условия для принуждения к признанию незаконной аннексии Россией оккупированного Крыма, а также Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.
- Основатель российской оппозиционной партии "Яблоко" Григорий Явлинский выступил за прекращение огня в Украине в рамках своей президентской кампании, вероятно, пытаясь отличить себя от президента России Владимира Путина.
- Путин отметил преимущества, которые мигранты предоставляют российской экономике, одновременно поддерживая усилия по русификации мигрантов в России и граждан постсоветских стран.
- Российский диктатор совершит поездку в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию 6 декабря, а 7 - примет в России президента Ирана Ибрагима Раиси - эти дипломатические мероприятия, вероятно, направлены на укрепление позиций России в отношениях с государствами Персидского залива, а также на укрепление углубляющегося российско-иранского партнерства в сфере безопасности.
- Армения, похоже, фактически воздерживается от участия в возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности.
- Кремль продолжает усиливать цензуру, нацелившись на ведущий российский мессенджер и социальную сеть Telegram.
- Российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, под Авдеевкой, к западу и юго-западу от Донецка, в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области и продвинулись вперед вблизи Авдеевки.
- По сообщениям, российские войска быстро перебрасывают плохо подготовленных новобранцев из числа осужденных для усиления штурмовых подразделений в Украине.
- По сообщениям, российские оккупационные власти активизировали захват украинской собственности в оккупированном Бердянске Донецкой области.