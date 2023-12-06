В США надеются, что наземная операция Израиля в Газе завершится к январю - CNN

Американские чиновники ожидают, что нынешняя фаза наземной операции Израиля в Газе может завершиться до января.﻿﻿ Об этом пишет CNN со ссылкой на официальных лиц США, сообщает Украинская правда.

По данным издания, эта операция продлится в течение нескольких недель и впоследствии перейдет к менее интенсивной, гиперлокализованной стратегии, которая будет направлена на конкретных боевиков и лидеров ХАМАСа.

Белый дом глубоко обеспокоен тем, как будут разворачиваться операции Израиля в течение следующих нескольких недель, говорится в публикации.

Отмечается, что США предупредили Израиль в "жестких" и "прямых" разговорах, что ЦАХАЛ не может повторять разрушительную тактику, которую он использовал на севере, и должен сделать больше, чтобы ограничить жертвы среди гражданского населения.

США дали понять Израилю, что поскольку мировая общественность все больше выступает против его наземной операции, в результате которой погибли тысячи гражданских лиц, время, которое Израиль имеет для продолжения операции в ее нынешнем виде и сохранения значимой международной поддержки, быстро истекает.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что поддержка Израиля со стороны США "не подлежит обсуждению", но, по его словам, Израиль рискует заменить "тактическую победу на стратегическое поражение", если не сделает больше для предотвращения гибели гражданского населения.

Израильские чиновники утверждают, что частью их конечной цели является ослабление ХАМАСа до такой степени, чтобы эта группировка никогда не смогла повторить атаку, которую она осуществила на Израиль 7 октября.

По словам высокопоставленного американского чиновника, эта цель вряд ли будет достигнута до конца календарного года, и ожидается, что Израиль продолжит преследовать ее в следующей фазе конфликта, которую официальные лица США рассматривают как "долгосрочную кампанию".