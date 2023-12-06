Курс валют НБУ на 6 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 6 декабря 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 5 декабря, достиг уровня 36.66 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 39.65 за 1 евро.
Рубль подешевел на 3 коп до 3.99 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 46.27 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 5 коп до 41.96 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 2 коп до 9.17 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.661800
|EUR
|Евро
|39.646100
|RUB
|Рубль
|0.398860
|GBP
|Фунт стерлингов
|46.265400
|CHF
|Швейцарский франк
|41.956700
|PLN
|Польский злотый
|9.166100