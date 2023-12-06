Close button

Курс валют НБУ на 6 декабря

Курс валют НБУ на 6 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 6 декабря 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 5 декабря, достиг уровня 36.66 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 39.65 за 1 евро.

Рубль подешевел на 3 коп до 3.99 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 46.27 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 5 коп до 41.96 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 9.17 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.661800 +0.124
EUR Евро 39.646100 --0.067
RUB Рубль 0.398860 --0.003
GBP Фунт стерлингов 46.265400 --0.047
CHF Швейцарский франк 41.956700 +0.05
PLN Польский злотый 9.166100 +0.017

Новости

Популярные темы форума

analytics