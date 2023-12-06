Британия предоставит Украине новый пакет гуманитарной помощи

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи для Украины на общую сумму почти 37 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Украинская правда.

В сообщении правительства Великобритании отмечается, что Кэмерон накануне первого визита в США в должности министра объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи Украине в размере 29 миллионов фунтов стерлингов, а также о выделении еще 7,75 миллиона фунтов стерлингов на гуманитарную деятельность, направленную на удовлетворение потребностей наиболее уязвимых категорий населения Украины.

"Выделенное финансирование является частью общего объема гуманитарной помощи Великобритании Украине и региону в размере 127 миллионов фунтов стерлингов на 2023-2024 годы, о чем было объявлено на Конференции по вопросам восстановления Украины в июне" , – говорится в сообщении.

Общая военная, гуманитарная и экономическая поддержка Украины со стороны Великобритании сейчас составляет 9,3 млрд фунтов стерлингов, – отмечают в британском правительстве.