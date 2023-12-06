Зеленский выступит онлайн на встрече лидеров G7

Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к видеосаммиту с лидерами стран "Большой семерки" в среду, 6 декабря. Об этом заявил спикер правительства Японии Хирокадзу Мацуно, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Вечером 6-го числа премьер-министр Фумио Кисида как глава G7 планирует провести онлайн-переговоры лидеров "семерки". В дополнение к лидерам "семерки" в начале встречи примет участие президент Украины Владимир Зеленский" , - заявил Мацуно.

По его словам, премьер-министр Японии Фумио Кисида и другие лидеры планируют обсудить важные для международного сообщества вопросы. В частности – ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке, а также искусственный интеллект.

Напомним, в этом году Япония председательствует в G7. А в мае саммит G7 прошел в Хиросиме, тогда Зеленский лично участвовал в нем.