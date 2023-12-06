Оккупанты ночью запустили почти 50 "Шахедов": сколько сбила ПВО
В ночь на 6 декабря россияне запустили по Украине беспилотники типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили 41 "Шахед".
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Всего зафиксирован запуск 48 ударных беспилотников.
Оккупанты атаковали с двух направлений – мыс Чауда (Крым) и Курская область (РФ).
"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожен 41 ударный БПЛА противника", – говорится в сообщении.
К уничтожению Шахедов привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В Воздушных силах отмечают, что большинство беспилотников уничтожают мобильные огневые группы.