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Оккупанты ночью запустили почти 50 "Шахедов": сколько сбила ПВО

Оккупанты ночью запустили почти 50 "Шахедов": сколько сбила ПВО
Фото: twitter.com/DefenceU

В ночь на 6 декабря россияне запустили по Украине беспилотники типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили 41 "Шахед".

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Всего зафиксирован запуск 48 ударных беспилотников.

Оккупанты атаковали с двух направлений – мыс Чауда (Крым) и Курская область (РФ).

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожен 41 ударный БПЛА противника", – говорится в сообщении.

К уничтожению Шахедов привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В Воздушных силах отмечают, что большинство беспилотников уничтожают мобильные огневые группы.

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