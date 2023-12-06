На фронте за сутки почти 100 столкновений с оккупантами – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 6 декабря.

Всего враг нанес 4 ракетных и 104 авиационных удара, совершил 101 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами оказались: Костобобров Черниговской области; Новодмитровка Сумской области; Ивановка Харьковской области; Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Спорное, Новобахмутовка, Авдеевка, Александрополь, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Тягинка, Крынки и Львов Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 26 атак противника в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области; Тернов, Спорного, Веселого, Раздолевки, Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак врага в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 25 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, северо-восточнее Бердичи, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отбили 18 атак.

На Шахтерском направлении украинскими военными отражена атака врага в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили все атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах западнее Вербового Запорожской области.

В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 по пунктам управления и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника. Также Силами и средствами противовоздушной обороны Украины был уничтожен российский бомбардировщик Су-24М.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 составу боеприпасов, 2 станциям РЭБ и 11 артиллерийским средствам противника.