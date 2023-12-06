Умеров: ВСУ сейчас находятся между второй и третьей линией обороны РФ

Украинские военные хорошо работают на фронте, потому что уже прошли две линии обороны россиян и сейчас находятся перед третьей, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. ﻿Об этом он заявил в интервью FoxNews, сообщает Украинская правда.

По его словам, в целом россияне имеют три линии обороны на фронте.

"Мы деоккупировали 50% нашей территории, мы побеждаем Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее. И сейчас у нас есть план на 2024 год" , – сказал Умеров.

Министр также отметил, что стратегически победой для Украины будет выход на границы 1991 года − включая Крым, Донбасс и Черное море, в соответствии с международно признанными границами.

На вопрос ведущего, возможно ли какое-то урегулирование, если война будет длиться годами, Умеров отметил, что всему цивилизованному миру должно быть стыдно, если он не может себя защитить от авторитарного режима:

﻿﻿ "Это будет продолжаться и уничтожать демократию. Они (Россия − ред.) считают, что Украина и украинцы не должны существовать".

Министр обороны также отметил, что в интересах американцев, чтобы такой авторитарный режим не существовал, поэтому не надо показывать своей слабости.

Он подчеркнул, что Украина хочет быть частью НАТО и "говорить с ним на одном языке". Поэтому все расчеты на следующий год, закупки и планирование операций будут проходить в соответствии со стандартами НАТО, "чтобы между нами не было никакой разницы".

На упреки о коррупционных скандалах в Министерстве обороны, Умеров отметил, что сейчас проводятся тендеры, конкурсы, проверки, разного типа аудиты. Кроме этого, министерство готово пригласить внешних аудиторов для перекрестной проверки.

Он также заверил, что до его 100 дней в должности "все будет на своих местах".