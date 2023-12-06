Президент Владимир Зеленский не смог выступить на запланированном брифинге сенаторов, потому что в Украине война и ситуация постоянно меняется. ﻿Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире FoxNews, сообщает Украинская правда.

"Это война, ситуация меняется. Но, я думаю, Зеленский благодарен и сделает это, когда будет возможно в следующий раз" , – сообщил он.

5 декабря лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отменил онлайн-брифинг для американских сенаторов, во время которого должен был рассказать о ситуации на фронте и нуждах Киева в оружии.

Это выступление было важным, так как Конгресс США до сих пор не поддержал выделение дополнительной помощи Украине, тогда как выделенные ранее средства заканчиваются в этом году.

По данным телеканала CNN, брифинг сенаторов превратился﻿ в бурный спор с криками, поскольку ряд законодателей был недоволен отказом включать жесткую иммиграционную политику в пакет помощи.