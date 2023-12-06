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РФ за сутки потеряла почти 1300 военных, 51 беспилотник и самолет – Генштаб

РФ за сутки потеряла почти 1300 военных, 51 беспилотник и самолет – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки потеряла в Украине около 1270 своих военных, 13 танков, 37 артиллерийских систем, 6 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 51 беспилотник и самолет.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 335110 (+1270) человек,
  • танков – 5600 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин – 10456 (+40) ед,
  • артиллерийских систем – 8024 (+37) ед,
  • РСЗО – 919 (+6) ед,
  • средств ПВО – 605 (+0) ед,
  • самолетов – 324 (+1) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6083 (+51),
  • крылатых ракет – 1570 (+0),
  • кораблей /катеров - 22 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10532 (+49) ед,
  • специальной техники – 1153 (+5).

Напомним, вчера украинские военные сбили российский самолет Су-24М.

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