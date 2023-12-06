РФ за сутки потеряла почти 1300 военных, 51 беспилотник и самолет – Генштаб
Россия за минувшие сутки потеряла в Украине около 1270 своих военных, 13 танков, 37 артиллерийских систем, 6 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 51 беспилотник и самолет.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 335110 (+1270) человек,
- танков – 5600 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 10456 (+40) ед,
- артиллерийских систем – 8024 (+37) ед,
- РСЗО – 919 (+6) ед,
- средств ПВО – 605 (+0) ед,
- самолетов – 324 (+1) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6083 (+51),
- крылатых ракет – 1570 (+0),
- кораблей /катеров - 22 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10532 (+49) ед,
- специальной техники – 1153 (+5).
Напомним, вчера украинские военные сбили российский самолет Су-24М.