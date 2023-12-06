"Спор с криками": конгрессмены США рассказали о закрытом брифинге по Украине

Американские конгрессмены рассказали о ходе закрытого брифинга, на котором речь шла о голосовании за пакет помощи Украине. Об этом пишет CNN, сообщает Европейская правда.

Сенаторы отмечают, что встреча была напряженной, которая мало чем помогла выйти из тупика.

По данным телеканала, брифинг превратился в бурный спор с криками, поскольку ряд законодателей был недоволен отказом включать жесткую иммиграционную политику в пакет помощи.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер рассказал, что спор вспыхнул, когда лидер меньшинства Митч Макконнелл попросил сенатора-республиканца Джеймса Лэнкфорда из Оклахомы выступить с докладом о границе вместо того, чтобы задать вопрос об Украине журналистам.

Шумер добавил, что один из республиканцев "проявил неуважение и начал кричать на одного из генералов, спрашивая его, почему они не поехали на границу".

Источники CNN сообщили, что кричал сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон.

Сам Коттон заявил, что участники брифинга "отказались отвечать на любые вопросы о кризисе на границе или о том, что мы можем сделать, чтобы решить этот кризис".

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал, что в зале уже в начале заседания возникла напряженность, потому что "никто не говорил о границе".

Сенаторы-республиканцы назвали брифинг пустой тратой времени, поскольку они утверждали, что там не обсуждали информацию, которая не была уже известна или доступна для широкой общественности. Некоторые республиканцы даже ушли с брифинга раньше.

"Это было более драматично, потому что у вас есть целая политическая партия, которая, похоже, готова спустить поддержку Украины и Израиля в унитаз, потому что они предпочитают иметь широко открытую границу, а не поддержку Украины и Израиля" , – сказал сенатор Кевин Крамер.

Сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни заявил, что его партия хочет помочь и Украине, и Израилю, но необходимы более жесткие меры по безопасности границы.

"Они не хотят этого делать. Поэтому республиканцы просто уходят с брифинга, потому что люди, которые там присутствуют, не хотят обсуждать, что нужно для того, чтобы договориться" , – отметил он.

Сенатор Роджер Маршалл сказал, что его коллеги из Республиканской партии хотели бы больше сосредоточиться на границе во время брифинга и были разочарованы отсутствием разговора на эту тему.

Сенатор-демократ Марк Уорнер подчеркнул, что последствия от прекращения помощи Украине "будут преследовать" США в течение десятилетий.

"Разведка уже несколько месяцев говорит о том, что Путин думает, что он может переждать Запад и переждать Америку, и чего я не понимаю от некоторых моих друзей, так это то, готовы ли мы доказать, что он прав" , – добавил он.

Представители обеих партий вели переговоры, чтобы прийти к компромиссу, но сенатор Крис Мерфи, главный переговорщик от демократов, заявил журналистам, что переговоры сорвались, поскольку республиканцы отказались отступить от требований.