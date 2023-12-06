В Сенате представили законопроект с поддержкой Украины и защитой границы США

Демократы в Сенате США представили пакет финансирования национальной безопасности на сумму около 111 миллиардов долларов для оказания помощи Украине и Израилю, а также мер, направленных на защиту южной границы, сообщает Европейская правда.

В 167-страничном законопроекте говорится о том, что меры включают более 15 миллиардов долларов на поддержку Украины, охватывая такие сферы, как военная подготовка, обмен разведданными и усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования.

Законопроект также включает $10,6 млрд на помощь Израилю, которая предусматривает $4 млрд на противоракетную оборону, а также $1,2 млрд на ускорение разработки системы противоракетной обороны "Железный луч".

В документе также говорится о 43,6 миллиарда долларов на мероприятия, направленные на увеличение производственных мощностей США в сфере вооружений и боеприпасов, а также на инвестиции в американскую промышленную базу подводных лодок и увеличение их запасов.

Ожидается, что законопроект вынесут на первое процедурное голосование в среду, однако на пути к его принятию стоит непростой путь, поскольку республиканцы настаивают на более усиленных, чем тот предусматривает, мерах по защите границы.

Вопрос защиты южной границы США стал ключевым источником разногласий между демократами и республиканцами в Конгрессе, который сейчас тормозит одобрение дополнительного финансового запроса Белого дома.

Республиканцы требуют ужесточить требования к прибывшим, чтобы остановить миграцию, даже путем нарушения гуманитарных обязательств США, тогда как демократы выступают за комплексный пересмотр системы миграции как таковой.