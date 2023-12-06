Блинкен: Остановка помощи Украине откроет ящик Пандоры

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил важность продолжения поддержки Украины, чтобы Россия потерпела поражение в своей агрессии. Об этом Блинкен сказал на мероприятии, организованном вашингтонской некоммерческой организацией "Коалиция глобального лидерства США", сообщает Европейская правда.

Он заявил, что прекращение поддержки Украины позволит президенту РФ Владимиру Путину безнаказанно продолжать свои агрессивные планы.

"Мы должны обеспечить, чтобы Украина продолжала добиваться успеха. Мы должны обеспечить, чтобы Россия продолжала терпеть поражение… Если мы этого не сделаем, Путину будет позволено действовать безнаказанно, что откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру" , – подчеркнул госсекретарь.

Он добавил, что дополнительное финансирование также важно для Израиля, а также для мирных жителей Газы.

Как известно, вопрос защиты южной границы США стал ключевым источником разногласий между демократами и республиканцами в Конгрессе, ныне тормозящим одобрение дополнительного финансового запроса Белого дома о помощи Украине.

Республиканцы требуют ужесточить требования к прибывшим, чтобы остановить миграцию, даже путем нарушения гуманитарных обязательств США, в то время как демократы выступают за комплексный пересмотр системы миграции как таковой.