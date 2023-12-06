В Украине более 400 населенных пунктов обесточены – Минэнерго

По состоянию на 6 декабря все населенные пункты, обесточенные из-за непогоды заживлении, в результате боевых действий и технических причин обесточены 423 населенных пункта.﻿ Об этом заявили в министерстве энергетики, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что в Донецкой области остаются без электроснабжения 117 населенных пунктов. Также запитано 8 населенных пунктов (8,5 тысячи потребителей), обесточенных из-за боевых действий.

В Запорожской области остаются без напряжения 63 населенных пункта - около 26 тыс потребителей. Также по техническим причинам без электроэнергии 1,5 тысячи абонентов.

Ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. Применение плановых отключений бытовых потребителей не предвидится.

На Сумщине и Черниговщине в результате боевых действий без света остаются 71 населенный пункт. Также на Харьковщине обесточены 1,4 тысячи потребителей из-за боевых действий, запитано 67 абонентов. В Херсонской области остаются без напряжения 45 населенных пунктов - более 26 тыс. точек учета.

На Львовщине из-за нарушения правил проведения земляных работ поврежден подземный распределительный газопровод низкого давления. Без газоснабжения остались 98 абонентов. Утечка газа ликвидирована. Работы продолжаются.

В министерстве добавляют, что ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая. Применение плановых отключений бытовых потребителей не предвидится.