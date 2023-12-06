Россияне снова обстреляли ТЭС в прифронтовом регионе – ДТЭК

Ночью 6 декабря в результате нескольких российских обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовой области, пострадавших нет.﻿ Об этом заявили в ДТЭК Энерго, сообщает Экономическая правда.

Из-за обстрела без отопления остались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией.

Оборудование предприятия получило повреждения. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и возобновлению теплоснабжения для жителей.

В компании отметили, что за последние полтора месяца это уже шестая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию.