Цены на нефть на самом низком уровне с начала июля

Котировки нефти слабо изменяются утром в среду после падения до минимумов с начала июля по итогам предыдущей сессии, сообщает Enkorr.

На 7:10 по киевскому времени февральские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures за $77,2 за баррель, что соответствует уровню закрытия предыдущей сессии. Во вторник Brent подешевела на $0,83 (1,1%), до $77,2 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI в настоящее время дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 6 центов до $72,26 за баррель. По итогам прошедшей сессии контракт подешевел на $0,72 (1%) – до $72,32 за баррель.

Обе марки завершили торги во вторник на самых низких отметках с 6 июля.

Участники рынка и аналитики выражают сомнения в том, будут ли страны ОПЕК+ придерживаться условий добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки (б/д) в первом квартале 2024 года.

"Решение ОПЕК+ на прошлой неделе стало явным разочарованием как за счет не слишком впечатляющего объема дополнительных сокращений, так и из-за их добровольного характера" , – сказал редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман позже отметил, что ограничение на добычу может быть продлено в случае необходимости.

"Рынок ему не поверил, потому что "медведи" хотят от ОПЕК+ более ясных заявлений о долгосрочных планах и заверениях в том, что группа сделает все необходимое для удержания цен на нефть не ниже $80 за баррель" , – добавил Ричи.

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю до 1 декабря резервы нефти в Штатах выросли на 594 тыс. баррелей. Минэнерго США обнародует свои данные позже в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, а также рост запасов бензина и дистиллятов на 800 тыс. баррелей.