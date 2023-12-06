Минобороны Германии о поставках оружия: Предоставляем Украине все, что можем

Министр обороны Германии Борис Писториус признал задержки с поставками оружия в Украину, но заверил, что мощности будут увеличены как можно скорее, сообщает Deutsche Welle.

"У нас хорошо известная проблема: оборонная промышленность не успевает за спросом, который есть в определенных сферах" , - сказал он вечером во вторник, 5 декабря, в программе Heute Journal телеканала ZDF.

По его словам, это касается как боеприпасов, так и систем противовоздушной обороны, но оборонная промышленность наращивает мощности "везде, где только может".

"Этот вопрос скорости, а вы не можете оказать неограниченное влияние на скорость" , - указал он, добавив, что нужно время, чтобы открыть завод и создать необходимые запасы, чтобы потом иметь возможность производить быстро и бесперебойно.

В качестве примера Писториус привел производство боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, которое Германии пришлось восстановить. По его словам, хоть это и сделали относительно быстро, впрочем, все равно это заняло полгода.