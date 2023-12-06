Экс-глава МИД Китая умер после отстранения от должности – Politico

Бывший глава МИД КНР Цинь Ган, отстраненный в июле от своей должности, умер в результате пыток или самоубийства в военном госпитале Пекина, где проходят лечение высшие должностные лица коммунистического Китая.﻿ Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на источники, приближенные к высшим должностным лицам КНР, сообщает Деловая столица.

Цинь Ган внезапно пропал после того, как 25 июня встретился с коллегой из Шри-Ланки Мохамедом Али и российским замминистра иностранных дел Андреем Руденко.

По словам источников Politico, российский замминистра посетил Пекин, чтобы оповестить главу КНР Си Цзиньпина: "его министр иностранных дел и несколько высших офицеров армии Китая были скомпрометированы западными спецслужбами". Речь идет о главном командующем ракетными войсками Ли Ючао, его заместителе Лю Гуанбине и бывшем заместителе Чжан Чжэньчжуне, которые перестали появляться на публике в то же время, что и глава МИДа. Руденко рассказал, что они передали западным разведкам "ядерные секреты" Китая, пишет Politico.

Politico пишет, что китайский лидер действует параноидально и зачищает ряды высших чиновников, среди которых ведущие экономисты, из-за подозрений в предательстве. В этом году несколько других действующих и отставных высокопоставленных офицеров армии были задержаны, как минимум один бывший заместитель командующего У Гохуа умер от "неустановленной болезни".

Кроме того, пишет издание, с момента прихода Си Цзиньпина к власти в 2012-м сотни старших офицеров армии и тысячи высших партийных чиновников были арестованы, исчезли или "покончили с собой" — были доведены до суицида или их убийство было обставлено как суицид. В отставку в октябре был отправлен министр обороны Китая Ли Шанфу.

Другим "зловещим признаком" издание называет смерть бывшего премьера Китая Ли Кэцяна в возрасте 68 лет — человек на этой должности занимает второе место в иерархии китайской власти. Официально у него случился сердечный приступ в бассейне, несмотря на то что за его здоровьем следили одни из лучших в мире врачей, а после его смерти Си Цзиньпин поручил существенно сократить траур по Кэцяну.

Politico приводит в пример ситуацию одного высокопоставленного китайского чиновника в экономической сфере, который регулярно участвовал в международных конференциях. Он рассказал изданию, что больше не может посещать мероприятия вне Китая, как и говорить по телефону. Соратник этого чиновника сообщил, что против него заведено дело об "излишней близости к США" и "возможном шпионаже".

ЦРУ отмечало, что разведка успешно действует в Китае.

"Мы добились прогресса, и в последние годы мы очень усердно работаем над тем, чтобы гарантировать, что у нас есть сильные возможности человеческой разведки в дополнение к тому, что мы можем получить с помощью других методов" , — говорил глава ведомства Уильям Бернс летом 2023 года.

Отметим, Цинь Ган офцициально был освобожден от занимаемой должности 25 июля. До назначения министром иностранных дел КНР в декабре 2022 года дипломат был послом Китая в США.