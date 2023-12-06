Трамп обещает "не быть диктатором" в случае избрания

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что "не будет диктатором, кроме первого дня", если победит на выборах 2024 года и вернется в Белый дом. Об этом он заявил в эфире канала Fox News, сообщает Лига.net.

По его словам, он станет диктатором "только в первый день" своего потенциального второго срока — речь идет о закрытии границы с Мексикой и увеличении добычи нефти.

"Я хочу закрыть границу и бурить, бурить, бурить. В остальном я не диктатор", — сказал Трамп.

Он снова начал обращать внимание на возраст действующего президента США Джо Байдена и его состояние здоровья (Байдену — 81 год, Трампу — 77).

"Лично я не думаю, что он выдержит это физически. Мысленно я бы сказал, что он, возможно, так же плох, а может быть, и хуже", — заявил 45-й глава Белого дома.