В Минобороны Германии обещают улучшить ситуацию со снарядами для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус напомнил свое предыдущее заявление о том, что ЕС не сможет передать Украине миллион боеприпасов до весны 2024 года, но пообещал, что ситуация улучшится. Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF, сообщает Европейская правда.

Писториус отметил, что всегда понимал, что цифра в миллион боеприпасов "вряд ли будет достигнута".

"Эта цифра породила ожидания, которые в итоге не оправдались. Один миллион не так легко достичь для оборонной промышленности, которая перешла из мирного времени" , – рассказал министр.

В то же время Писториус пообещал улучшение ситуации с боеприпасами для Украины уже в ближайшее время.