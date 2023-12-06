Венесуэла объявила часть территории Гайаны своей провинцией

Глава Венесуэлы Николас Мадуро по результатам спорного референдума по границе с Гайаной объявил западную часть этой страны - Эссекибо - 24-м штатом Венесуэлы. На заседании парламента во вторник, 5 декабря, он предложил представить соответствующий законопроект, сообщает Deutsche Welle.

Мадуро также поручил венесуэльскому государственному нефтяному концерну немедленно приступить к выдаче лицензий на разработку нефти, газа и других полезных ископаемых в богатом природными ресурсами Эссекибо.

Нефтяным компаниям, работающим в неделимитированном море, он дал три месяца на сворачивание сделок.

"Только по-хорошему. С уважением к международному праву, с уважением к законам, с уважением к добрососедству" , - сказал Мадуро.

Он также сообщил, что в ближайшее время во все учебные заведения страны пришлют новую карту Венесуэлы, которая будет включать штат Гайана-Эссекибо.

Спорный референдум

3 декабря в Венесуэле состоялся спорный референдум, на котором, по официальным данным, 95 процентов граждан высказались за включение Эссекибо в их страну.

Президент Гайаны Ирфаан Али назвал референдум поводом для аннексии региона Венесуэлой. Генеральный прокурор Гайаны Анил Нандлалл заявил, что обратится с просьбой о помощи в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, если Венесуэла предпримет дальнейшие шаги.

На Эссекибо приходится две трети наземной территории Гайаны. Там проживает 125 тысяч из 800-тысячного населения страны.

Богатый нефтью регион

Венесуэла уже более полувека выдвигает претензии на Эссекибо. Ее аппетиты усилились после того, как в 2015 году нефтяной концерн ExxonMobil открыл в регионе богатые месторождения нефти. В октябре этого года в Эссекибо открыли еще одно крупное нефтяное месторождение, увеличивающее нефтяные резервы Гайаны до не менее 10 миллиардов баррелей. Это больше, чем у Кувейта или Объединенных Арабских Эмиратов.

17 февраля 1966 года Венесуэла и Гайана подписали Женевский договор, сделавший Гайану правопреемницей Британской империи в вопросе разрешения территориальных споров в этом регионе. В 1999 году третейский суд в Париже признал территорию Эссекибо частью Гайаны.

Власти Гайаны обратились в Международный суд ООН, чтобы добиться подтверждения этого решения. Суд обязал Венесуэлу не предпринимать действий, которые оспаривали контроль Гайаны над этой территорией.