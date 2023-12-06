Путин прилетел в ОАЭ, далее отправится в Саудовскую Аравию

Самолет президента России Владимира Путина прибыл в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, сообщает Радио Свобода.

В ОАЭ у Путина запланированы переговоры с лидером страны Мохаммедом Аль Нахайяном – сначала в составе делегаций, а затем с глазу на глаз.

В конце дня Путин отправится в Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем Мохаммедом Аль Саудом.

Путина с марта 2023 года разыскивает Международный уголовный суд по обвинениям в незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий. ОАЭ и Саудовская Аравия не признают юрисдикцию этого суда.

Через два месяца это уже четвертое международное путешествие Путина. В октябре он побывал в Кыргызстане и Китае, в ноябре – в Казахстане.

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