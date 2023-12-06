МИД Венгрии отреагировал на критику Германии из-за позиции относительно Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал на критику немецкой коллеги Анналены Бербок относительно ветирования Будапештом европейских решений, касающихся Украины, сообщает Европейская правда.

Сийярто заявил, что Бербок "совершенно неправильно понимает ситуацию".

"Позиция Венгрии по вступлению Украины в Европейский Союз является продуманной и обоснованной, в ней нет никакого шантажа или даже игры. Мы категорически отказываемся смешивать вещи, которые не имеют никакого отношения" , – заявил он.

По его словам, ни венгерский народ, ни венгерский парламент, ни венгерское правительство до сих пор не видят пользы для Европы от "поспешного начала переговоров с Украиной".

"Украина просто слишком далека от того, чтобы быть пригодной для вступления или даже переговоров об этом, поэтому было бы более своевременным сначала развивать стратегическое партнерство" , – заявил венгерский министр.

Он сказал, что Венгрия не изменит свою позицию "под любым давлением".

"Мы рекомендуем, чтобы сохранить европейское единство, снять предложение о начале переговоров с Украиной с повестки дня встреч на следующей неделе в Брюсселе" , – отметил он.

Глава МИД Германии Анналена Бербок накануне во время визита в Словению заявила, что "сейчас нет времени на игры", комментируя последние угрозы главы венгерского правительства Виктора Орбана.

Венгерский премьер требует не выносить на обсуждение декабрьского саммита лидеров ЕС вопрос об открытии с Украиной переговоров о вступлении.