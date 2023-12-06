В Почаевской лавре впервые провели службу на украинском языке

В Свято-Николаевском соборе Почаевской лавры прошла служба Православной церкви Украины. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Василий Ильчишин, сообщает Лига.net.

По его словам, впервые за 191 год в Николаевском соборе прозвучала молитва на украинском языке.

"Именно сегодня, 6 декабря 1832 года Николаевский собор был аннексирован московитами, и именно сегодня 6 декабря 2023 проходит первое украинское богослужение к празднику святого Николая и звучит молитва за украинских воинов в День ВСУ" , — заявил Ильчишин.

12 февраля 2023 года истек срок действия договора о безвозмездном пользовании УПЦ МП помещением Николаевского собора, 5 декабря Верховный суд оставил в силе решение о том, что УПЦ МП должна передать собор в пользование Кременецко-Почаевского заповедника.