Более 20% россиян хотели бы спросить Путина о завершении войны

Среди всех вопросов, которые россияне хотят задать президенту РФ Владимиру Путину на запланированной на 14 декабря прямой линии, лидируют вопросы войны, которую Москва ведет против Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой "Левада-центр", сообщает Радио Свобода.

21% опрошенных стремятся спросить российского лидера о том, "когда будет мир", "когда закончится СВО" (российский официальный заменитель слова "война" – "специальная военная операция"), "когда победим", "что делают, чтобы закончить эту операцию и когда закончится мобилизация.

Этот набор вопросов намного опередил другие. По 8% набрали вопросы, касающиеся пенсий ("увеличение пенсии", "маленькая пенсия", "пенсионерам плохо живется" и т.п.) и социальных программ ("недоступность жилья", "плохая, дорогая медицина", "образование" и т.п.).

Также у Путина хотят спросить о зарплатах и уровне жизни (7%), о том, когда он уйдет с поста президента (6%), росте цен и инфляции (6%) и тому подобное.

"Левада-центр" опросил 1625 человек в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ с 23 по 29 ноября методом личного интервью.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода