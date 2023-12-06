"Укрзализныця" запускает сервис гарантированной покупки билетов для военных
"Укрзализныця" запустила специальный сервис для военнослужащих, который позволяет приобрести проездной документ на поезд, даже если билеты раскуплены, сообщает Экономическая правда.
"Отныне военнослужащие могут приобрести проездной документ, даже если поездка внезапная, например, на лечение, в командировку или к родным в долгожданный отпуск, а билеты уже раскупили", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.
Забронировать билеты военнослужащие могут онлайн на специальном портале.
Для этого необходимо:
- оставить заявку на портале не позднее чем за 6 часов до отправления поезда;
- выкупить билет в кассе не позднее чем за 1 час до отправления поезда.
Спецзаказ билетов доступен на 17 поездов, которые наиболее популярны среди военнослужащих. В частности, это маршруты в города, приближенные к зоне ведения боевых действий и обратно.