В "Нафтогазе" рассказали, будут ли расти тарифы на газ этой зимой

В этот отопительный сезон цены на газ в Украине расти не будут. Хотя рост стоимости газа в будущем неизбежен. Такое мнение высказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина.

"Во время этого отопительного сезона цены будут стабильны. И "Нафтогаз" со своей стороны это подтверждает. Второе. На самом деле реформа и введение рынка энергии в Украине неизбежна, это произойдет рано или поздно" , - сказал он.

Чернышов объясняет: для индустрии, для ее развития, для стабильности важно, чтобы это произошло раньше чем позже.

"Но должны учитывать и ситуацию с войной, и стабильность, и другие процессы. Безусловно, наши потребители должны быть защищены, и это наш главный приоритет" , - отметил он.

Глава правления НАК подтвердил, что международные партнеры отмечают необходимость либерализации цен на энергию, в частности на газ и электроэнергию.