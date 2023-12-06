В "Нафтогазе" рассказали, будут ли расти тарифы на газ этой зимой
В этот отопительный сезон цены на газ в Украине расти не будут. Хотя рост стоимости газа в будущем неизбежен. Такое мнение высказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина.
"Во время этого отопительного сезона цены будут стабильны. И "Нафтогаз" со своей стороны это подтверждает. Второе. На самом деле реформа и введение рынка энергии в Украине неизбежна, это произойдет рано или поздно", - сказал он.
Чернышов объясняет: для индустрии, для ее развития, для стабильности важно, чтобы это произошло раньше чем позже.
"Но должны учитывать и ситуацию с войной, и стабильность, и другие процессы. Безусловно, наши потребители должны быть защищены, и это наш главный приоритет", - отметил он.
Глава правления НАК подтвердил, что международные партнеры отмечают необходимость либерализации цен на энергию, в частности на газ и электроэнергию.
"Есть известный всем нам документ (приоритетные условия от США для финансовой поддержки Украины - ред.) об ожиданиях с точки зрения реформ, где также четко определена либерализация цен на электроэнергию и газ. Но все же сроки введения реформы рынка энергии будут зависеть от решения украинского государства и от фактической ситуации, которая складывается у нас внутри страны", - подчеркнул Чернышов.