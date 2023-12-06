У детей Абрамовича нашли литовское гражданство – расследование

Двое детей российского миллиардера Романа Абрамовича получили и, возможно, до сих пор имеют литовское гражданство. Об этом говорится в расследовании Сиенского центра журналистских расследований, сообщает Европейская правда.

По данным расследования, литовские паспорта Аркадия и Анны Абрамович использовались в операциях, которые могли быть попыткой обойти санкции ЕС, наложенные на миллиардера после российского вторжения в Украину.

Дети Абрамовича участвовали в изменении структуры управления его активами.

Расследователи проанализировали документы, согласно которым по крайней мере в одном из десяти фондов, которыми руководит Абрамович, бенефициарами указаны двое его детей с литовским гражданством.

Фотография литовского паспорта Аркадия Абрамовича была найдена среди тысяч документов, утекших из кипрской финансовой компании Meritservus. Подлинность документа была подтверждена подписью лондонского адвоката.

Журналисты-расследователи не смогли установить, когда Анна Абрамович получила литовский паспорт.

Департамент миграции Литвы отказался комментировать гражданство детей Романа Абрамовича, заявив, что эта информация защищена Общим регламентом о защите данных (GDPR) и что Анна и Аркадий не считаются публичными лицами.