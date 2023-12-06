Time назвал Человека года 2023: не Путин и не Барби

Американский еженедельный журнал Time объявил Человека 2023 года. Ею стала 33-летняя американская певица, обладательница 10 наград Grammy Тейлор Свифт, сообщает ТаблоID.

Кантри-звезда победила таких мировых лидеров, как Владимир Путин и Си Цзиньпин, попавшие в шортлист издания. Также звание Человека года могла получить кукла Барби и король Чарльз III.

"Достижения Свифт как артиста настолько огромны, что перечислять их кажется почти неуместным. Как взгляд она сидит в редкой компании рядом с Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и Мадонной; как автора песен ее сравнивали с Бобом Диланом, Полом Маккартни и Джонни Митчеллом. Как бизнес-леди она построила империю стоимостью, по некоторым оценкам, более 1 миллиарда долларов" , - пишет Time.

Роман Тейлор со спортсменом Тревисом Келси обсуждают мировые СМИ. А ее движения и наряды во время мирового тура становились главной темой первых столбцов наравне с политическими событиями.