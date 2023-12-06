Венгрия будет блокировать вопрос Украины на саммите ЕС – журналист

Венгрия на саммите лидеров ЕС на следующей неделе будет блокировать вопрос о начале переговоров Украины о вступлении в Европейский союз. Поэтому саммит может затянуться.﻿ Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

По словам журналистов, послы ЕС вечером 5 декабря обсудили подготовку к саммиту ЕС на следующей неделе.

"Ожидаемо, Венгрия против всего, что касается поддержки Украины" , - отметил корреспондент.

Йозвяк предполагает, что переговоры по Украине будут продолжаться оба дня саммита. Вероятно, он может затянуться до субботы, 16 декабря.

Саммит лидеров Европейского союза запланирован на 14-15 декабря. В ходе саммита европейские лидеры должны определиться по перспективам интеграции Украины, Молдовы и Грузии.